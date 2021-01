Vakbonden stellen Icopal Hoogkerk ultimatum

nieuws

Bij de bitumenproducent Icopal in Hoogkerk en Montfoort zijn acties op handen. Dat melden FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen.

De vakbondsleden eisen 5 procent loonsverhoging, een 38-urige werkwerk en een Generatiepact. Ze hebben het eindbod van BMI Icopal verworpen. Het bedrijf produceert dakleer in Hoogkerk en keramische dakbedekking in Montfoort. Het ultimatum loopt 15 januari af. Daarna dreigen acties.

FNV en CNV willen een cao voor twee jaar met daarin een loonsverhoging van 5 procent en zeven ADV-dagen erbij, zodat het personeel 38 uur per week werkt, en niet 40 uur, zoals nu het geval is. Ook willen ze een Generatiepact om werknemers voorafgaand aan de AOW leeftijd fit over de finish te krijgen.

Vakbondsbestuurder FNV Janwillem Compaijen zegt: ‘De werkgever onderhandelde achteruit. Eerst bood hij 3 procent voor 2020, vervolgens wijzigde hij dat in een eenmalige uitkering van netto 250 euro voor 2020 en een bod van 2,5 procent voor 2021. Een fooi. De leden willen elk jaar koopkrachtverbetering door een structurele loonstijging ruim boven de inflatie van nu 1,3 procent.” Volgens Compaijen liep de vorige cao op 1 april vorig jaar af. Er is inmiddels vijfmaal onderhandeld.

De Icopal-directie krijgt tot vrijdag de tijd om in te gaan op de eisen. Doet zij dat niet, dan starten acties op zondagavond 17 januari. Dan halen de vakbonden de 5-ploegendienst en 3-ploegendienst eruit en op maandagmorgen 18 januari om 06.00 uur ligt het hele bedrijf plat.