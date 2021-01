Vakbonden maken zich zorgen over nog langer thuiswerken

nieuws

Foto Andor Heij: Peperstraat tijdens lockdown

Vakbonden CNV en FNV maken zich zorgen over het nog langer thuiswerken. Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte (VVD) bekend dat de strenge lockdown in Nederland met in ieder geval drie weken verlengd wordt.

“Overal lopen mensen op hun tandvlees”, zegt FNV-voorzitter Han Busker. “Het thuiswerken eist zijn tol en veel ouders komen in de knel met het combineren van werk, de zorg voor jonge kinderen en het begeleiden van thuisonderwijs. De mensen die nog wel naar hun werk kunnen gaan, ondervinden hinder omdat collega’s ziek thuisblijven, door de maatregelen die op de werkvloer nageleefd moeten worden of de angst om het coronavirus op te lopen.” De FNV pleit er daarom voor om met een betaald coronaverlof te komen.

Rutte maakte tevens bekend dat op middelbare scholen anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden moet worden. In principe blijven de scholen tot 9 februari gesloten maar onder andere eindexamenleerlingen en leerlingen die speciaal onderwijs genieten, krijgen wel fysiek les. Tot op heden hoefden zij geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Vakbond CNV meldt dat scholen hierdoor in de knoop komen. “Het betekent veel extra werk voor roostermakers, schoolleiding en docenten. Daarom roepen wij scholen op om de tijd te nemen die nodig is om afstandsbepalingen door te voeren”, zegt Daniëlle Woestenberg van CNV Onderwijs.