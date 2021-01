Vakbond wil aanvullende maatregelen bij heropening scholen

nieuws

Er moeten aanvullende maatregelen genomen worden als de basisscholen volgende week heropend worden. Dat stelt vakbond CNV zondag.

Aanvankelijk liet de vakbond weten dat ze een heropening van de scholen niet zien zitten. Nu het kabinet zondagavond bekendmaakte dat de basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari toch open gaan wil CNV dat er aanvullende maatregelen komen. “Zo niet dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is”, aldus Daniëlle Woestenberg van vakbond CNV

Minister: “Stap is verantwoord”

Demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs maakte zondagavond bekend dat het verantwoord is dat deze stap genomen gaat worden. Volgens de minister dragen kinderen minder bij aan het virus en worden ze er ook minder ziek van. “Om de risico’s te beperken worden er aanvullende maatregelen genomen. Zo gaan we sneltesten inzetten, als kinderen klachten hebben moeten ze thuis blijven en als een kind positief getest wordt gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine”, liet Slob weten.

“Regen in de drup”

De vakbond gaat dit niet ver genoeg en wil concrete toezeggingen over verscherpte veiligheidsmaatregelen. Behalve aan testen denkt men aan beschermingsmiddelen en vaccinaties voor het primair onderwijs heropend wordt. “We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder docenten toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd. Zonder aanvullende maatregelen vinden wij heropening voor het personeel onverantwoord”, aldus Woestenberg.