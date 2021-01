Vaccineren ouderen van 90 jaar en ouder start komende week

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Het vaccineren van ouderen die in de leeftijd zijn van 90 jaar en ouder gaat komende week starten. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend gemaakt.

Tijdens de persconferentie maakte De Jonge al bekend dat deze groep versnel gevaccineerd gaat worden. Om deze groep te vaccineren wordt er gebruik gemaakt van vaccins die in eerste instantie waren gereserveerd voor de tweede prik voor mensen die hun eerste vaccin al hebben gehad. De verwachting is nu dat deze mensen hun tweede vaccin twee weken later krijgen dan wat de farmaceut voor schrijft.

De bedoeling is dat mobiele ouderen van boven de 90 jaar het eerst aan de beurt komen. Komende week krijgen zij een uitnodiging van hun eigen huisarts waarna ze nog in dezelfde week gevaccineerd worden op centrale vaccinatielocaties. Huisartsen gaan beslissen welke patiënten mobiel genoeg zijn. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar een vaccinatielocatie te gaan worden zodra het mogelijk is, door huisartsen gevaccineerd.