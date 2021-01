“Utrecht? Groningen in de sneeuw is de mooiste stad van het land”

nieuws

De telefoon bij restaurant Voilà aan de W.A. Scholtenstraat staat zondag roodgloeiend. Sinds het restaurant zaterdagavond op haar Twitter-pagina een foto deelde van een winters Hoge der A zijn de retweets en de likes niet van de lucht.

Volgens Hans Over van het restaurant begon het zaterdagavond als een geintje …

“We zagen de gemeente Utrecht een tweet sturen met een winterse foto van de Domstad. Daarbij stond de tekst dat Utrecht de mooiste stad van het land is. Nou, wij hebben een wat andere mening. Dus ik heb een foto opgezocht van een winters Groningen en heb daar op gereageerd. Want Groningen is veel mooier dan Utrecht. Kom op zeg.”

Wacht … vertel je nu dat je de foto niet zelf gemaakt hebt?

“Haha. Nee. Het is niet mijn foto. Ik ben op internet gaan zoeken en heb de eerste de beste winterse foto gepakt en die geplaatst. Ik hoop maar dat er nu niet een fotograaf heel boos is en dat er copyright-problemen gaan ontstaan. Want uiteindelijk is het gewoon maar een leuk geintje.”

Nu ligt het volgens mij voor jullie wel een beetje dubbel want jullie hebben wel wat historie in Utrecht liggen …

“Klopt! We hebben een tijdlang op de Nieuwe Gracht in Utrecht gewoond. Daar heb ik mijn vrouw Jitka ook leren kennen. Dus we hebben zeker mooie herinneringen aan Utrecht. Maar als het op schoonheid aan komt, en als je de beide foto’s vergelijkt, dan steekt Groningen er toch met kop en schouders bovenuit?”

Alle retweets, likes en aandacht kunnen jullie denk ik ook wel gebruiken want het zal voor jullie ook een bizarre tijd zijn …

“Ja, het is zeker een rare tijd. Maar aan de andere kant mogen we ook niet klagen. Vorig jaar maart zijn we direct gaan nadenken wat we wel zouden kunnen. We zijn toen begonnen met het aanbieden van aspergemenu’s die mensen af kunnen halen of die we kunnen bezorgen. Toen de crisis veel langer bleek te gaan duren zijn we ook andere menu’s gaan aanbieden. En dat gaat eigenlijk heel goed. Het bedrijf loopt door, het personeel kunnen we in dienst houden en de sfeer zit er goed in. Wat dat betreft zijn we heel positief.”

De voorspellingen zijn niet rooskleurig, wanneer hoop je weer open te kunnen?

“Als het aan mij ligt volgende week. Maar wij horen natuurlijk ook de berichten in de media. Nu de Britse variant in Nederland de kop opsteekt verwacht ik dat het misschien wel eens in het begin van de zomer kan gaan worden dat we weer de deuren kunnen openen.”

Foto

De maker van de foto is Bas Meelker. Hij laat weten verrast te zijn dat zijn foto zo vaak geretweet wordt. Op de foto’s van Bas zitten echter wel copyrights. “Voor deze keer zie ik het gebruik van de foto door de vingers omdat ik het een leuke actie vind”, zegt Bas. Meer foto’s van de fotograaf kun je bekijken op zijn website.