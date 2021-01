UMCG: ‘Trainen vóór dikkedarmoperatie leidt tot 50 procent minder complicaties’

nieuws

Trainen voorafgaand aan een dikkedarmoperatie vermindert de kans op complicaties met bijna 50 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Universiteit Maastricht, Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente.

Oudere mensen die niet fit zijn krijgen vaker complicaties van een dikkedarmoperatie dan patiënten uit andere bevolkingsgroepen. Waar het bij revalideren draait om fit worden ná de operatie, werkt de patiënt bij prehabilitatie aan het zo fit mogelijk worden vóór de operatie.

'Dit is hét wetenschappelijk bewijs van wat wij al vermoedden: prehabilitatie werkt', zegt UMCG-hoogleraar en chirurg Joost Klaase, initiator en eindverantwoordelijke van het onderzoek. "Tot nu toe was er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het werkt. Nu blijkt dat dit werkt voor niet-fitte mensen met darmkanker, hopen we met alle partijen stappen te kunnen zetten in de landelijke implementatie en evaluatie."