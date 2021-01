UMCG mikt op woensdag als eerste vaccinatiedag

nieuws

Volgens het UMCG is 6 januari de streefdatum waarop het ziekenhuis de eerste medewerkers wil inenten tegen het coronavirus. Dat laat een woordvoerder van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maandagmiddag weten aan RTV Noord.

De eerste groep medewerkers die wordt ingeënt werkt als verpleegkundige of arts op de Intensive Care, de spoedeisende hulp, de verpleegafdeling voor coronapatiënten of als ambulancemedewerker.

Het UMCG moet een centrale rol krijgen in de vaccinatieprocedure in Noord-Nederland. De vaccin worden waarschijnlijk in eerste instantie in het UMCG opgeslagen, voordat ze naar andere ziekenhuizen in de regio worden vervoerd.

Personeel in de acute zorg word twee dagen eerder ingeënt dan gepland. Personeel in deze zorgtak krijgt voorrang krijgt bij het vaccineren op bijvoorbeeld het personeel van verpleeghuizen. Zij kunnen zich vanaf 15 januari laten inenten in Groningen.