UMCG krijgt 3,3 miljoen voor onderzoek vaccinatiegraad minderheden

foto: Bob de Vries

Het UMCG krijgt 3,3 miljoen van de Europese Unie om een internationaal onderzoek te leiden met als doel om de vaccinatiegraad bij minderheden en etnische gemeenschappen in Europa te verhogen.

De vaccinatiegraad bij deze groepen is onaanvaardbaar lager in vergelijking met de algemene bevolking. Zo is bijvoorbeeld in ons land de vaccinatiegraad voor meningokokken onder Turkse en Marokkaanse jongeren 30 procent lager dan onder andere jongeren.

Etnische, religieuze of culturele minderheden in heel Europa hebben vaak minder goed toegang tot de gezondheidszorg en dat zorgt voor een lagere vaccinatiegraad. Het UMCG richt zich op het veranderen van de gezondheidszorg en hoe met gerichte maatregelen de vaccinatiegraad kan worden verhoogd.

Onderzoeker Danielle Jansen zegt: “Het doel is om de toegang tot en het gebruik van BMR-vaccinaties (bof, mazelen, rodehond) en HPV-vaccinaties (tegen bepaalde vormen van kanker) onder vijf achtergestelde gemeenschappen in Nederland, Griekenland, Polen en Slowakije te verbeteren. Hiertoe moeten we belemmeringen in het zorgsysteem herkennen en wegnemen.” Daar moeten oplossingen op maat voor komen. Dat kan door het extra opleiden van professionals in het benaderen en overtuigen van bepaalde groepen. In Nederland betreft het Turkse en Marokkaanse meisjes.