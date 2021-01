UMCG: ‘Britse coronavariant weinig aanwezig in Noord-Nederland’

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

De Britse variant van het coronavirus lijkt in Noord-Nederland nog niet wijdverspreid te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie heeft bij 242 monsters van positief geteste noorderlingen onderzocht of de Britse variant van het coronavirus, die mogelijk veel besmettelijker is dan de variant die vanaf maart in Nederland heerst, aanwezig is. Drie van de onderzocht monsters vertoonden volgens het UMCG tekenen van de Britse variant van het virus.

“Hoewel het een hele kleine steekproef is, kunnen we hieruit concluderen dat de Britse variant hier nog weinig rond lijkt te gaan”, zegt chef de clinique Marjolein Knoester. “Ook weten we inmiddels zeker dat er bij de uitbraak op de Covid-verpleegafdeling eind december geen sprake is geweest van de Britse variant.”

Meer specifieke testen

Knoesters hoopt dat de Britse variant het noorden van Nederland zo veel mogelijk overslaat. Dit zou voorkomen kunnen worden door veel sequentieanalyses te doen, waarmee je kunt bepalen welke variant van het virus iemand heeft. Knoesters: “Als je weet in welke regio een besmettelijkere variant rondgaat, kun je daar beleid op maken en strengere maatregelen nemen.”

De chef de clinique hoopt dat er meer mogelijkheden komen om deze tests uit te voeren, ondanks het feit dat dit zeer prijzig is: “Als we dat zouden kunnen uitbreiden hier in de regio en landelijk, krijg je een beter beeld van hoe de verschillende varianten van het virus rondgaan en kun je ingrijpen wanneer dat nodig is. Hierover zijn we nu in overleg.”