Uitwisseling studenten naar Verenigd Koninkrijk via Erasmus kan niet meer

nieuws

Foto: Diliff - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1465748

Studenten en docenten die op uitwisseling willen naar het Verenigd Koninkrijk kunnen dat niet meer via het Erasmus-programma doen. Dat is een gevolg van Brexit.

Woordvoerder Gernant Deekens van de RUG zegt in de Universiteitskrant dat uitwisselingen naar Groot-Brittannië en Noord-Ierland onzekerder zijn geworden, nu die landen uit het programma zijn gestapt. ‘Wij hebben met 45 Britse universiteiten een overeenkomst voor een uitwisseling. We proberen daar nu individueel afspraken mee te maken, om de uitwisselingen toch mogelijk te maken.’

Uitwisselingen van en naar het VK komen per 1 januari niet meer in aanmerking voor financiering via Erasmus+. Dat is een Europees programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. ‘Studenten kunnen nog wel gebruik maken van ons Marco Polo-programma, of zullen de kosten zelf moeten kunnen dekken,’ aldus Deekens in de Ukrant. Studenten en docenten die voor een uitwisselingsproject vóór 31 december vorig jaar fondsen uit Erasmus hebben gekregen, kunnen dat nog wel uitvoeren.

Nederlandse studenten die een bachelor of master in het VK willen volgen, moeten straks duizenden ponden meer collegegeld betalen. Dat geldt ook voor Britten die in Nederland willen studeren. Zij hebben in de meeste gevallen geen recht op studiefinanciering.