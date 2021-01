Uitslaande brand in boerderij in Ulgersmaborg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een boerderij aan de Stadsweg in de Groningse wijk Ulgersmaborg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand.

De eerste melding van de brand kwam rond 02.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Op basis van de vele 112-meldingen werd er al snel opgeschaald waarbij er assistentie werd gevraagd van de blusgroep Bedum. “Het gaat om een brand in een boerderij waarbij de brand uitslaand is”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “We hebben meerdere voertuigen onderweg.”

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl staat de boerderij ingeklemd tussen de Stadsweg en de Akeleiweg. “Het gebouw staat achter kinderboerderij De Beestenborg. Het is echt een forse brand. Er komt ook een grote vonkenregen vrij.” Om over genoeg water te beschikken is door de hulpdiensten ook het groot water transport ingezet.

Vanwege de brand zijn zowel de Akeleiweg als de Stadsweg afgezet door de politie. Ondanks het late tijdstip trekt de brand veel toeschouwers.

Later meer.

Mega brand in ulgersmaborg Groningen Achter kinderboerderij pic.twitter.com/R9MSUnUYK6 — gilbert sewnandan (@gillie_vanilli) January 16, 2021