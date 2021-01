Twitteraccount van huisarts verwijderd na misleidende coronatweet

nieuws

Het Twitter account van een waarnemend huisarts van Doktersdienst Groningen is niet langer beschikbaar. De huisarts raakte dinsdag in opspraak naar aanleiding van een verwarrende tweet over het aantal coronapatiënten in de provincie.

In het Twitter bericht schreef de huisarts dat hij huisarts is. “Ik heb vanavond avonddienst op de enige coronapost van de hele provincie Groningen gedaan. Er waren de hele avond nul coronapatiënten”, stond te lezen in het bericht. Het bericht ging daarna viraal en diverse bekende coronacritici gingen er mee aan de haal.

Genuanceerd

Doktersdienst Groningen laat aan het Algemeen Dagblad weten dat men dinsdag overstelpt is met telefoontjes van verwarde burgers en patiënten. Volgens een woordvoerder klopt de tweet feitelijk wel, maar ligt de werkelijkheid genuanceerder. De coronapost waar de huisarts werkte is namelijk bedoeld voor patiënten die vanwege niet-gerelateerde klachten naar een huisarts moeten, maar tegelijkertijd ook coronasymptomen hebben. “Als er bij de huisartsenspoedpost een patiënt binnenkomt die mogelijk het coronavirus heeft, wordt die doorverwezen naar de coronapost. Op die manier wordt geprobeerd de patiënten van elkaar te scheiden”, laat een woordvoerder aan het Algemeen Dagblad weten.

Anti-coronaberichten

Volgens het Dagblad van het Noorden was het het Twitteraccount van de huisarts doorspekt met anti-coronaberichten. Doktersdienst Groningen laat weten met de kwestie in de maag te zitten. Over zijn baan hoeft de huisarts zich echter geen zorgen te maken omdat iedereen het recht op vrijheid van meningsuiting heeft.