Twee gewonden bij verkeersongeluk op P.C. Hooftlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagochtend op de P.C. Hooftlaan in de wijk de Wijert zijn twee personen gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.50 uur op de kruising met de Vondellaan. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een aanrijding tussen een motorscooter en een fiets. Zowel de bestuurder van de motorscooter als de persoon op de fiets raakten gewond.” Volgens de fotograaf waren hulpdiensten snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben de beide bestuurders gecontroleerd. Eén van de personen is na stabilisatie met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het tweede slachtoffer kon ter plaatse behandeld worden en is daarna naar huis gebracht.”

Een bergingsbedrijf heeft de motorscooter geborgen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.