Tot in april te maken met stevige coronamaatregelen

Foto Andor Heij. Oude Ebbingestraat tijdens lockdown

Tot in april zullen we in ons land te maken gaan hebben met ‘een behoorlijke set aan maatregelen’ om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Dat zegt het RIVM in een interview met nieuwswebsite nu.nl.

Aanleiding voor de uitspraak is de oprukkende Britse virusmutant. Bij de positieve testen gaat het op dit moment in 10% van de gevallen om de Britse variant. De verwachting is dat dit in februari opgelopen is naar 50%. Dit zal consequenties hebben voor het aantal ziekenhuisopnames waarbij men verwacht dat deze in maart opnieuw toe zullen gaan nemen. “Ook met de huidige maatregelen zal het ziekenhuiscijfer weer gaan stijgen”, zegt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM aan nu.nl.

Britse virusmutant

Het RIVM kijkt voor wat betreft de Britse variant ook vooral naar de aanpak in Engeland. Daar greep de mutant in december flink om zich heen. “In de laatste dagen is er een afname van het aantal besmettingen te zien, maar daar mag je ook alleen contact hebben met mensen van je eigen huishouden, behalve als je alleenstaand bent. Die set aan maatregelen is zwaarder dan die we op dit moment in Nederland hebben.” Volgens Van den Hof is er daarom meer nodig om de mutant in bedwang te houden. Welke maatregelen Nederland nodig heeft in deze fase van de pandemie wil de epidemioloog niet zeggen. “Maar alles wat contacten vermindert helpt.”

Mooi weer in het voorjaar

Dinsdag werd bekend dat het kabinet woensdagmiddag een persconferentie gaat geven. De inhoud van deze persconferentie is officieel nog onbekend maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om de invoering van een avondklok. Daarnaast zijn er plannen om het vliegverkeer te beperken. Volgens Van den Hof is het de komende tijd een kwestie van doorbijten. Het voorjaar zou daarbij sowieso voor een kentering kunnen zorgen. “Een hogere vaccinatiegraad en het mooiere weer in de lente zijn de belangrijkste zaken die versoepelingen mogelijk moeten maken. Maar het is heel moeilijk om te voorspellen in welke mate en hoe snel dat dan kan.”