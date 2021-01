Toename aantal coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds afgelopen donderdag met 69 toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekendmaakte.

Een dag eerder was in de gemeente Groningen een toename van 37 besmettingen. In de gemeente was er één nieuwe ziekenhuisopname. Er was ook sprake van één sterfgeval als gevolg van COVID-19. In de provincie als geheel registreerde de GGD 225 nieuwe besmettingen.

Landelijk kwamen er het afgelopen etmaal 8215 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 1502 minder dan een dag eerder. Er bevinden zich nu 2649 coronapatienten in het ziekenhuis. Dat zijn er 168 minder dan donderdag. Er bevinden zich 692 personen op de IC en dat is een afname van 21 ten opzichte van donderdag.