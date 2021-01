Telefoonnummers van bouwers Ring Zuid op spandoeken Van Eedenstraat

nieuws

Foto van een omwonende

Bewoners van de Van Eedenstraat in de Wijert hebben afgelopen nacht spandoeken geplaatst aan hekken langs het bouwterrein voor de nieuwe zuidelijke ringweg van Groningen. Ze zijn de overlast door nachtelijke werkzaamheden zat.

“Zonder overleg stonden opeens 16 containers en een enorme bouwkeet voor de deur”, zo schrijven de bewoners in een brief aan Provinciale Staten. “Afbraak werd gedaan van al het groen voor hun deur waar vele activiteiten werden gedaan.”

De bewoners eisen dat de provincie openheid van zaken geeft over de deal die het sloot met aannemerscombinatie Herepoort over de financiering van de tekorten voor het project. De bewoners schrijven: “Hoeveel jaar gaan de werkzaamheden duren en komt CHP na een jaar of twee weer geld vragen?”