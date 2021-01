Tegenstander Donar in FIBA Europe Cup zegt af

sport

Foto: Wouter Holsappel

Dat niets door de coronacrisis zeker is, blijkt ook weer als het gaat om de FIBA Europe Cup waar Donar volgende week voor speelt in een speciale bubbel in Den Bosch. Tegenstander BC Borisfen uit Wit-Rusland heeft namelijk vanwege coronaperikelen afgezegd.

Vanwege de coronasituatie zocht de FIBA naar plekken om het basketbaltoernooi in een bubbel af te werken. Komende week zou Donar daar een groepsfase spelen tegen Heroes Den Bosch, Parma Perm uit Rusland en dus Borisfen.

Die laatste heeft dus vanwege coronaperikelen in de selectie verstek moeten besluiten niet af te reizen naar de bubbel. Wat dit betekent voor het verdere speelschema is nog niet bekend. Donar houdt de supporters via haar eigen website op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.