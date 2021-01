Te Wierik tekent voor drieënhalf jaar bij FC Groningen

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen en Derby County hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Mike te Wierik. De 28-jarige verdediger tekent een contract voor drieënhalf jaar in Groningen.

“We hebben in mijn ogen met het terughalen van Mike zowel voor de korte als lange termijn uitstekende zaken gedaan”, vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Mike kan snel aansluiten bij de groep. Met het langdurig vastleggen van Mike hebben we een deel van de stabiliteit binnen onze selectie gewaarborgd.”

Mike te Wierik maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van FC Groningen naar het Engelse Derby County. Omdat de Engelse club financieel in zwaar weer verkeert, werd er gesneden in het personeelsbestand. Te Wierik kwam in Engeland weinig aan spelen toe na het vertrek van Philip Cocu als coach.