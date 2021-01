Supermarkten nemen maatregelen vanwege avondklok

nieuws

Supermarkt Vers. Plus

De supermarkten in Groningen maken zich op voor de avondklok die zaterdagavond om 21.00 uur in gaat. Voor winkels die tot bijvoorbeeld 21.00 uur en 22.00 uur open zijn heeft dat gevolgen.

De avondklok is ingesteld om het coronavirus in te dammen. “Wij gaan om 20.30 uur dicht”, aldus Robert Gils van Plus Gils aan de Oosterhamriklaan in de Indische Buurt. “Als we op dat tijdstip dicht gaan is het personeel allemaal op tijd thuis”. Gils verwacht geen extra drukte in de uren er voor: “We zetten in de avond extra mensen in zodat iedereen op tijd zijn boodschappen kan doen”.

Veel andere supermarkten in de gemeente wachten nog op richtlijnen van de brancheorganisatie of het hoofdkantoor.

