Supermarkten: “De ontwikkelingen rond de avondklok volgen we op de voet”

Supermarkten in de gemeente Groningen houden de ontwikkelingen over de mogelijke invoering van een avondklok nauwlettend in de gaten. “Mocht het gebeuren dan heeft het wel wat consequenties.”

Eén van de supermarkten die de ontwikkeling op de voet volgt is de Coop aan de Meeuwerderweg. “Het voelt wel een beetje gek om ineens met een avondklok te moeten werken”, vertelt een medewerker. “In Den Haag wordt er morgen nog over het plan gesproken maar mocht het doorgaan dan zullen we er toch voorbereidingen op moeten treffen. Wij zijn een supermarkt die nu ’s avonds vaak tot 22.00 uur geopend is dus mochten we te maken krijgen met een avondklok dan zullen we personeel anders in moeten gaan plannen.”

“Het is nu nog gissen”

Ook bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat in Haren houdt men de situatie nauwlettend in de gaten. “Als je echt een reactie wilt over hoe wij denken over de avondklok moet ik je verwijzen naar ons landelijk kantoor”, vertelt een medewerker. “Maar ik kan je wel zeggen dat we het nieuws volgen. Mocht de avondklok ingevoerd gaan worden dan krijgen wij een bericht vanuit het landelijk hoofdkantoor en dat moeten we dan opvolgen. Maar wat er gaat gebeuren is nu nog gissen, we weten nu nog niet wat er gaat gebeuren omdat er nog geen beslissing is genomen.” Het filiaal aan de Kerkstraat in Haren is iedere avond tot 21.00 uur geopend.

“Op dit moment halen veel mensen op hetzelfde moment boodschappen”

Volgens de medewerker van de Coop aan de Meeuwerderweg hoeft de maatregel niet perse vervelend te zijn. “Je hebt te maken met een beperking. Maar we zijn nu vrijwel iedere dag van 08.00 tot 22.00 uur geopend. Dat is heel ruim. Wat we nu zien is dat veel mensen toch op hetzelfde moment boodschappen komen halen. Ergens is dat logisch want als je klaar bent met je werk dan heb je in de late middag en in de avond er de tijd voor. Aan de andere kant zien we nu ook vaak momenten op de dag dat het heel rustig is in de winkel. Mensen zouden meer moeten spreiden.” Volgens de medewerker is het ook belangrijk dat mensen alleen komen en afstand van elkaar houden. “Maar eigenlijk gaat dat nu al heel erg goed.”

Avondklok

De plannen voor een mogelijke avondklok werden woensdagmiddag door demissionair premier Rutte (VVD) bekendgemaakt. De klok zou moeten gaan gelden van 20.30 tot 04.30 uur. In deze periode mag je niet buiten op straat zijn. Of het plan ook daadwerkelijk doorgaat hangt af van een debat dat donderdag in de Tweede Kamer wordt gehouden. Mocht de Kamer instemmen dan wordt de avondklok hoogstwaarschijnlijk zaterdag ingevoerd.