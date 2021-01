Studentenorganisaties doen laatste poging om Bindend Studieadvies af te schaffen

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Voor een laatste poging om de Rijksuniversiteit Groningen te bewegen om het Bindend Studieadvies af te schaffen, hebben studentenpartij Lijst Calimero en de Groninger Studentenbond meer dan 500 verhalen van eerstejaars studenten verzameld.

“We zijn erg geschrokken van alle verhalen die binnengekomen zijn. We wisten dat het erg was, maar om deze honderden verhalen zo te lezen, drukt echt je neus keihard op de feiten.” aldus Rozemarijn Gierkink, fractievoorzitter van Lijst Calimero. “Uit de verhalen blijkt dat

studenten bang zijn om weggestuurd te worden van de studie die ze echt graag willen doen, motivatie en concentratie problemen ervaren, of op het randje van een depressie zitten.”

‘Nog nooit op universiteit geweest’

“Er word van me verwacht het BSA te halen van een universiteit waar ik nog nooit geweest ben”, zo stelt één van de ondervraagde studenten in het onderzoek. Volgens GSb-voorzitter Marinus Jongman is het absurd dat studenten straks een BSA krijgen terwijl ze de studieadviseur nog nooit in de ogen hebben kunnen kijken: “De RUG stelt dat studenten meer punten halen dan ooit en dat het BSA daarom gehandhaafd kan worden, maar dit is over de rug van de mentale gezondheid van haar studenten. Het is de plicht van de universiteit zorg te dragen voor hun welzijn. Dit is een kans voor de RUG om haar verantwoordelijkheid te nemen en het BSA dit jaar te schrappen.”

Bindend Studieadvies

Aanstaande dinsdag neemt de RUG een definitieve besluit over het BSA voor dit collegejaar. Voor het BSA moeten eerstejaarsstudenten aan de RUG minstens 45 van de 60 punten uit het eerste jaar halen, anders moeten zij stoppen met de opleiding.