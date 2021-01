Student Hanzehogeschool: “Ik heb geen idee hoe ik nu mijn tentamens moet maken”

nieuws

Foto: Sicco Haring

Geen idee hebben wanneer de tentamens nu gemaakt moeten worden. Dat is de reactie van studente Ruth Dankelman. Dankelman studeert Medische Diagnostiek aan de Hanzehogeschool en kreeg zondag te horen dat de tentamenweek niet doorgaat.

Die tentamenweek zou eigenlijk maandag starten maar vanwege een datalek, die vorige week aan het licht kwam, heeft de Hanzehogeschool besloten dat een deel van de tentamens niet door kan gaan. “Ik werd op de hoogte gebracht via een mail”, vertelt Dankelman. “De eerste mail ging over het feit dat ze vanwege privacy redenen de manier van surveillance niet meer konden aanbieden waarbij dit veroorzaakt werd door een data lek. In de mail werd ook gevraagd of ik als studente hier iets van gemerkt had. Vandaag kreeg ik een mail dat de tentamens die ik zou maken niet geschikt zijn om zonder surveillance af te nemen en dat daardoor de toetsen die voor 18, 19 en 20 januari ingeplanned stonden, zijn uitgesteld.”

Meer tijd om te leren

Dankelman heeft geen idee hoe het nu verder moet. “Ik weet niet wat ze nu verder willen gaan doen. En ik weet ook niet hoe ik nu mijn tentamens moet gaan maken.” Toch vindt de studente dat er geen man over boord is. “Kijk, het tentamen wordt sowieso nog wel gemaakt dus in dat opzicht vind ik het niet erg. Ik krijg nu zeg maar meer tijd om te studeren. Alleen weet ik niet wanneer en hoe dat samen gaat lopen met mijn andere tentamens en de andere verplichtingen die ik voor mijn studie heb.”

“Studenten zijn in deze tijd gebaat bij structuur en duidelijkheid”

De JOVD en de HSV trokken zondagavond eveneens aan de bel. Zij zijn geschrokken van de situatie op de Hanzehogeschool. Fractievoorzitter Tom Boer van de JOVD hekelt daarnaast de manier van communiceren. “Het gaat om de duidelijkheid. De geruchten gonzen al de hele dag dat tentamens uitgesteld worden. De opleiding waar ik studeer heeft mij vandaag keurig geïnformeerd, maar er zijn ook opleidingen die zeggen, het is vandaag zondag dus ik werk niet. Dat zorgt bij studenten voor veel stress. Zeker in de huidige tijd waarbij echt structuur en duidelijkheid geboden is”, aldus Boer.