Strooiwagens in Groningen de weg op wegens verwachte gladheid

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn zaterdagavond rond 21.30 uur in actie gekomen voor een eerste strooironde. Dat blijkt uit gegevens van de strooikaart.

Vanwege de gladheid heeft het KNMI code geel afgegeven. Automobilisten die zaterdagavond of in de nacht naar zondag nog op pad willen moeten rekening houden met bevriezing van natte weggedeelten. De waarschuwing geldt behalve voor Groningen ook voor alle andere provincies met uitzondering van de Waddeneilanden. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met mist of mistbanken. Het KNMI verwacht dat de gladheid in de loop van zondagochtend gaat verdwijnen.

De politie waarschuwt dat het ook buiten de doorgaande wegen glad kan zijn wegens bevriezing. Zo waarschuwt het wandelaars die er zaterdagavond nog op uit moeten om bijvoorbeeld een rondje met de hond te lopen. Door bevriezing kan het ook op trottoirs verraderlijk glad zijn.

Behalve Rijkswaterstaat is ook de gemeente Groningen met strooiwagens de weg opgegaan.

Op de website van Rijkswaterstaat is te zien dat vanaf 21.30 uur strooiwagens hun eerste strooironde aan het maken zijn:



Fotograaf Henk Ellérie laat weten dat het rond 22.00 uur bij Beijum al erg mistig is