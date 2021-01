Straks op reis met de Noorderzon of d’Olle Grieze

nieuws

De drie gloednieuwe Arriva-treinen op de testbaan nabij Düsseldorf. Foto: Bart Mestrom

Vervoerder Arriva heeft de namen bekendgemaakt voor de 18 nieuwe WINK-treinen die vanaf het voorjaar in het noorden gaan rijden. Arriva had daarvoor een namenwedstrijd georganiseerd.

De jury heeft samen met duizenden stemmers de namen uitgekozen. De namen moesten betrekking hebben op de favoriete bestemmingen van de inwoners van Groningen en Friesland. Dit zijn de 18 namen: Het Wad, d’Olle Grieze, Noar hoes, Museumspoorlijn STAR, Noorderzon, De Drie Gezusters, Westerwolde, Hongerige Wolf, Hangende Keukens, Oldehove, Holwerd aan Zee, Thús, Oerol, Reaklif, Alvestêdetocht, Zwarte Haan, De Slachte, en Snitser Mar.

De belangstelling was groot, met ruim 3 duizend inzendingen en 10 duizend stemmen. Anne Hettinga, juryvoorzitter en voorzitter raad van bestuur van Arriva, is erg tevreden: “Het is mooi om te zien dat zo’n namenwedstrijd mensen en bestemmingen met elkaar verbindt. Zo werd er bijvoorbeeld massaal gelobbyd om bepaalde favoriete bestemmingen op de trein te krijgen.”

Gedeputeerde en jurylid Fleur Gräper-van Koolwijk is verheugd met Hongerige Wolf als treinnaam. “Het is een prachtig festival, maar ook een plaatsnaam die tot de verbeelding spreekt. Het zou een titel van een kinderboek kunnen zijn.”

Vanaf komend voorjaar stromen de WINK-treinen in de dienstregeling in. Daarna worden de treinen één voor één met hun naam gepresenteerd. De bestemmingen vind je straks aan de buiten- en binnenkant van de treinen. Arriva heeft in december een nieuwe concessie op de Noordelijke lijnen gekregen. Die geldt voor de komende vijftien jaar.