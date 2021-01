Stadspartij wil historische interieurs behoeden van sloop

nieuws

Foto: Stadspartij.

De gemeenteraadsfractie van de Stadspartij wil dat het stadsbestuur de mogelijkheden onderzoekt om historische interieurs beter te behouden. Volgens de partij worden vooral in de Schildersbuurt complete interieurs van huizen in de puincontainer gegooid als huizen worden omgebouwd naar zelfstandige woonruimtes.

Sinds 2017 geeft de gemeente geen vergunningen meer af om panden op te splitsen in kleine studio’s. Maar het omgekeerde mag nog wel. Huizen worden binnen leeggehaald om zelfstandige woningen te bouwen.

In principe is de Stadspartij daar niet tegen, maar er zou beter moeten worden omgegaan met de vaak historische binnenkant, zo stelt raadslid René Stayen: “Waar wij moeite mee hebben is dat de soms zeer fraaie historische interieurs van oude panden rücksichtslos worden weggebroken. De buitengevels van karakteristieke panden worden beschermd, maar dat verliest veel aan waarde als het van binnen helemaal gesloopt is.”