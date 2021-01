Stadspartij: vordert Groningen geld terug van mensen in de bijstand?

nieuws

De Stadspartij wil van het gemeentebestuur weten welke richtlijnen de gemeente Groningen hanteert wat betreft het af en toe krijgen van boodschappen of kleding als je in de bijstand zit.

De aanleiding is een voorval in de gemeente Wijdemeren, eind vorig jaar. Die gemeente vorderde een bedrag van ruim 7.000 euro terug van een bijstandsgerechtigde, omdat zij zo nu en dan boodschappen kreeg van haar moeder. Volgens de gemeente zouden de boodschappen een ‘waardeerbaar voordeel’ opleveren.

In de pers en op sociale media werd daarna vaak opgemerkt dat in een aantal gemeenten coulanter wordt omgegaan met dit soort zaken en dat vaak wordt afgezien van terugvordering. Ook werd soms een vergelijking gemaakt met de Voedselbank, waarbij geen terugvorderingsplicht bestaat.

De Stadspartij wil weten of er in Groningen een verschil is tussen het ontvangen van een pakket via de voedselbank of van familie. “Wij zijn benieuwd hoe we in Groningen met deze verplichting omgaan en welke richtlijnen het college hanteert,” zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Ook zijn we benieuwd of mensen met een bijstandsuitkering voldoende op de hoogte zijn van de informatieplicht.”