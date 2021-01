Stadsnomaden Eemskanaal moeten vertrekken en trekken aan noodklok

nieuws

Foto via gemeenteraadsfracties SP,PVdD, en Student en Stad

De stadsnomaden die nu nog een plek hebben op het voormalig slibdepot aan het Eemskanaal moeten dinsdag vertrekken. Dat laten zij vrijdag weten.

De gemeente wil dat zij naar een plek aan de Gideonweg gaan. Daar staat inmiddels al een andere groep stadsnomaden. Er is echter veel kritiek op de locatie. Die is onveilig door onder meer hoogspanningskabels en bovendien moeten de wagens een bult op die door de modder zowat onbegaanbaar is. Daarnaast is er veel lawaai: “Ik kijk uit op een puinbrekerij, shovels rijden rond om het puin te breken”, aldus Eva van woongroep het Wieland. “Er is continu herrie”.

“De Gideonbult is daarom geen optie”, zegt Eva. “We hebben enig uitstel gevraagd, hierop zegt de gemeente nee. Waar gaat het mis, waarom is er geen ruimte voor een maandje uitstel”. Een alternatief hebben de stadsnomaden nog niet. Maar die zijn er volgens Eva wel: “Het Simmerenterrein, een terrein bij Roode Haan, het Aduarderdiep bij Hoogkerk. Maar alle deuren worden dicht gegooid er is helemaal geen tolerantie meer. We worden aan ons lot overgelaten”. Eva is emotioneel: “Wat mij bij de keel grijpt is dat het gevoel gepretendeerd wordt dat we in deze tijd van corona en de avondklok goed voor elkaar moeten zijn. En wij krijgen geen uitstel, niet eens voor een week”.

GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, CDA en Student & Stad hebben zich het lot van de stadsnomaden inmiddels aangetrokken hen hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur.