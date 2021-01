Stadjer moet vijf maanden de cel in voor bedreigen ex-vriendin, haar ouders en zoontje

nieuws

Een 35-jarige man uit Groningen heeft een celstraf van vijf maanden opgelegd gekregen omdat hij zijn ex-vriendin, zijn voormalige schoonouders en zijn eigen zoontje heeft bedreigd met de dood. De rechtbank sprak de straf donderdagmiddag uit, zo meldt RTV Drenthe. Ook moet de man nog eens twee maanden de cel in, omdat hij nog in een proeftijd zat voor een veroordeling voor huiselijk geweld en stalking.

De man, die al een paar maanden in voorarrest zat, kreeg van het OM een eis van tien maanden celstraf te horen. Maar de Officier van Justitie eiste nog eens twee maanden cel, omdat de man in 2019 al was veroordeeld voor stalking en mishandeling van zijn ex.

Tussen oktober 2019 en eind augustus vorig jaar uitte hij de dreigementen via zijn status op WhatsApp. Hij veranderde regelmatig de teksten die erop stonden en richtte die telkens aan zijn ex en haar ouders. Hij betrok ook hun jonge zoontje erbij.

De man kreeg ook een contactverbod en een verblijfsverbod voor Zuidlaren voor meerdere jaren.