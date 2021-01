Stadjer moet tien maanden de cel in voor zware mishandeling

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft een 40-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, omdat hij een andere man sloeg met zijn vuisten en een fles en in zijn ogen heeft gestoken met zijn vingers. Bij zijn arrestatie beledigde de man volgens RTV Noord ook drie politieagenten.

Het incident waarvoor de man de cel in moet vond eind september plaats op een terrein van WerkPro in de Stad. Het slachtoffer raakte ernstig gewond bij de mishandeling, die onder invloed van alcohol werd gepleegd. Het slachtoffer had breuken in zijn onderkaak, zijn oogkas en zijn jukbeen. Ook zaten enkele tanden van het slachtoffer los door de mishandeling.

De belediging van de agenten vond plaats bij zijn arrestatie op het terrein van WerkPro, een plek waarvan de man al eerder de toegang was ontzegd. De man maakte de agenten bij zijn arrestatie uit voor racisten.

Het OM eiste twee jaar celstraf tegen de man. De rechtbank vindt echter dat de rol van het slachtoffer in het incident niet klein is geweest en matigde daarom de straf voor de man. De 40-jarige Stadjer heeft een 22 pagina’s tellende criminele carrière, waarvan de diefstallen met geweld het meest in het oog springen.