Stadjer (23) op heterdaad betrapt bij inbraak

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 23-jarige man uit Stad is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat hij op heterdaad betrapt was bij een inbraak. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

“De man wordt verdacht van het plegen van twee inbraken in bedrijven”, schrijft de politie. “Bij beide inbraken werd een raam geforceerd om in de gebouwen te kunnen komen. Bij één van de inbraken hebben we de persoon op heterdaad kunnen betrappen. Na een korte achtervolging hebben we de man aan kunnen houden.”

De politie meldt dat de verdachte is overgebracht naar het cellencomplex. Er is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.

