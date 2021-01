Stadjer (19) die betrokken was bij verkeersongeluk Friesestraatweg krijgt meerdere boetes

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij het verkeersongeluk zaterdagavond op de Friesestraatweg heeft een negentienjarige Stadjer meerdere bekeuringen in ontvangst mogen nemen. Bij het ongeluk raakten twee personenauto’s flink beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur op de kruising met de Hoogeweg. Een witte en een rode personenauto kwamen met elkaar in botsing. De 19-jarige bestuurder kreeg onder andere een bekeuring voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. In zijn voertuig trof de politie zes lachgastanks aan waarvoor de man geen juiste vergunning had. Ook kreeg hij boetes voor het niet dragen van een gordel en het rijden met te gladde banden.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hoe de botsing kon ontstaan is nog onbekend maar het vermoeden bestaat dat één van de voertuigen door rood reed.