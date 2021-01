Stad knalt 2021 binnen

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groniongen)

Op veel plekken in de gemeente Groningen was, zeker na het aftelmoment om 0.00 uur, weinig te merken van het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

Knalvuurwerk en carbid zorgen voor het meeste lawaai, maar blijkbaar lag op meerdere zolders en in schuurtjes ook nog een hoop siervuurwerk. In de stad Groningen zelf lijkt de hoeveelheid vuurwerk nauwelijks af te wijken van voorgaande jaren. In het zuidelijke deel van de gemeente Groningen lijkt het wel een stuk rustiger dan tijdens de voorgaande jaarwisselingen.

In meerdere wijken gingen vuren aan op straat. In de Oosterparkwijk, de Schildersbuurt, Paddepoel, Vinkhuizen en op een aantal andere plekken in en rond de Stad kwamen groepen mensen bij elkaar rond de vuurtjes.

Dankzij #vuurwerkverbod super stil op straat in Groningen. Ongelooflijk hoe goed iedereen zich aan de regels houdt in Groningen. πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ β€” Taco Schaafsma (@Bewindvoerder) December 31, 2020

Ondanks het #vuurwerkverbod gaan de meeste mensen knallend het jaar uit in #groningen. Er lag volgens mij nog een hoop bij mensen in de schuur. pic.twitter.com/MTqGmZfxpt β€” JoΓ«l Stoppels (@battlefieldgron) December 31, 2020