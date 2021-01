‘Stad heeft geen problemen met Ommeland volplempen met windmolens en zonneparken’

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

De Partij voor het Noorden vraagt zich af waarom het toch zo stil blijft over de Regionale Energiestrategis (RES) in Groningen. De Statenfractie wil de RES daarom uit de achterkamertjes van de provincie, de gemeentes en adviesbureau Royal Haskoning halen.

Ook de gemeente Groningen moet, volgens de Partij voor het Noorden, pas op de plaats maken als het gaat om de overgang naar groene energie: “GroenLinks is gek op wind- en zonneparken, maar het merendeel van die kiezers woont in de studentenstad en verdwijnt weer na een aantal jaren”, zo stelt Statenlid Dries Zwart. “Het is duidelijk dat zij, die nauwelijks het Ommeland kennen, geen probleem hebben om het Ommeland vol te plempen met zonne- en windparken. Op de Grote Markt komt immers geen molen.”

De fractie schaart zich daarmee achter verschillende bewoners- en natuurorganisaties in Haren en Ten Post, die zich onlangs tegen het beleidskader voor zonneparken in de gemeente Groningen hebben uitgesproken. Zwart: “Een gemeente Groningen die het platteland gaat invullen. Projectontwikkelaars staan klaar. En niet alleen daar. Laten wij als inwoners van Groningen dit in ons woongebied gebeuren?”

De Partij voor het Noorden wil daarom dat er, voordat het proces voor de RES in gang gezet wordt in Groningen, eerst duidelijkheid komt over wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze strategie en hoe de inwoners van de provincie inspraak kunnen krijgen over de verdeling, de hoeveelheid van zonne- en windparken in de provincie. Zwart: “Anders worden de woorden van onze Commissaris werkelijkheid dat wij in Groningen het stopcontact van Nederland worden.”