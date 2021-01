Staatssecreatris: “Openbaar vervoer blijft rijden tijdens avondklok”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het openbaar vervoer blijft rijden ook als zaterdagavond om 21.00 uur voor het eerst de avondklok van kracht wordt. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur.

Woensdagmiddag maakte demissionair premier Rutte (VVD) bekend dat in de strijd tegen het coronavirus een avondklok wordt ingezet. Brancheorganisatie Openbaar Vervoer Nederland, OV-NL, liet dezelfde middag nog weten dat het openbaar vervoer gewoon zou blijven rijden. De staatssecretaris bevestigt dit nu. “Het openbaar vervoer is er juist voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld in de zorg of in de dienstverlening of bevoorrading aan de slag moeten blijven”, zegt Van Veldhoven.

Bussen en treinen rijden in principe volgens de reguliere dienstregeling. Wel kan een vervoersbedrijf afschalen, maar dit zal dan in opdracht moeten gebeuren met de opdrachtgever.

