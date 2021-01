Speciale seizoenkaarten FC Groningen voor minima blijven langer geldig

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

De seizoenkaarten die de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ voor thuisduels van FC Groningen beschikbaar heeft gesteld, zijn ook volgend seizoen geldig. Dat heeft het stichtingsbestuur deze week besloten.

De stichting werd eind mei vorig jaar opgericht door supporters en FC Groningen, om FC-supporters met een minimaal inkomen voetbalwedstrijden in het stadion te laten beleven. Met stichtingsambassadeur Erik Nevland als aanjager, kwamen vele donaties binnen, van zowel supporters als oud-spelers. Daarmee werden veel mensen met een laag inkomen blij gemaakt met een seizoenkaart voor 2020/2021. De FC heeft dit seizoen echter pas één wedstrijd met publiek kunnen spelen.

Bestuursvoorzitter Matthias Mulder: “Als bestuur vinden wij dat deze groep het verdient om een volledig seizoen op de tribunes van FC Groningen te kunnen zitten. Daarom verlengen wij deze seizoenkaart, zodat zij kunnen genieten van waarvoor de kaart daadwerkelijk staat; een stadionbezoek bij de thuiswedstrijden van FC Groningen.”

Afgelopen weekend bleek opnieuw dat diverse supporters een bijdrage hebben geleverd aan de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. “Prachtig dat er in één weekend ruim 8.000 euro is gedoneerd voor de stichting,” zegt Mulder. “We kunnen garanderen dat honderd procent van het geld wordt besteed aan het verstrekken van nieuwe seizoenkaarten aan supporters die om financiële redenen niet (meer) in staat zijn een seizoenkaart bij FC Groningen aan te schaffen.”