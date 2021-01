SP: “Rijkswaterstaat moet opdraaien voor extra kosten zuidelijke ringweg”

nieuws

Foto Andor Heij. Zuidelijke ringweg werkzaamheden

Rijkswaterstaat moet opdraaien voor de extra kosten die gemoeid zijn met de aanleg van de zuidelijke ringweg. Dat is de reactie van de SP op het akkoord dat dinsdagavond werd gepresenteerd.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer maakte bekend dat de realisatie van de vernieuwde ringweg 78 miljoen euro exclusief btw (94 miljoen euro inclusief btw) extra gaat kosten. Dit geld wordt uit de RSP-pot gehaald, wat ten koste gaat van de verdubbeling van de N33 en de Wunderline. Het totale tekort is onbekend, want welke kosten de aannemer voor zijn rekening wil gaan nemen wordt geheim gehouden. Daarnaast duurt de aanleg drie jaar langer en worden omwonenden dus voor een langere periode geconfronteerd met overlast en verkeershinder.

“Rijkswaterstaat moet financiële verantwoordelijkheid nemen”

“Het is mooi dat nu de aanleg verder kan”, zegt raadslid Wim Koks van de SP. “Niet acceptabel is dat Rijkswaterstaat geen financiële verantwoordelijkheid neemt voor het tekort terwijl zij de dagelijkse leiding in handen hebben en dus mede verantwoordelijk zijn voor de tekorten. De gedeputeerde en de wethouder moeten vol inzetten op het bewerken van de minister, nu hebben ze een motie in de hand en over twee maanden is deze minister weg.”

N33 en Wunderline

De 78 of 94 miljoen euro wordt uit de RSP-pot gehaald. Statenlid Kees Frenay van de SP vindt dat onacceptabel. “Die 95 miljoen worden nu eerst gedekt uit de budgeten voor de aanleg van de N33 en de Wunderlinie. De ontwikkeling van delen van de provincie dreigen zo de dupe te worden van de problemen bij Ring Zuid. Dat is voor onze fractie niet acceptabel. We zullen erop blijven aandringen dat er aanvullend budget wordt gezocht om de gaten te dichten, zodat de projecten in de provincie gewoon door kunnen gaan. We kijken daarbij nadrukkelijk naar het Rijk. Bij de komende kabinetsformatie scherp zijn dus.”

Deel dit artikel: