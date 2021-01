Sociale huurders Ten Post; “Is het expres? Is het om mensen te naaien? Dit is onacceptabel”

nieuws

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

Onrust bij bewoners van sociale huurwoningen in Ten Post. Door de versterkingsoperatie moeten huizen gesloopt en opnieuw opgebouwd worden maar afgelopen week werd duidelijk dat bewoners niet altijd terug kunnen naar de plek waar ze van houden.

“Ik ben echt verbaasd”, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Ik loop al heel wat jaren mee in de politiek, ik heb al veel gezien en toch weet het gasbevingsdossier mij iedere keer weer te verbazen. In het najaar van 2019 ontvingen we al geluiden dat bewoners die hun huis vanwege de versterkingsoperatie moesten verlaten niet altijd terug zouden kunnen keren naar de woning die er voor in de plaats zou komen. We hebben dit toen op tafel gelegd bij wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen. In het spoeddebat heeft de wethouder toen iedereen gerustgesteld, dat het opgelost zou worden en dat hij met iedereen in gesprek zou gaan. En daar blijkt nu dus niets van waar te zijn.”

Bewonersbijeenkomsten

Dijk besloot om contact te houden met de bewoners. “Voor de duidelijkheid. Dit speelt in de gemeente Groningen niet alleen in Ten Post, maar ook in Ten Boer en Woltersum. Tijdens het spoeddebat hebben we gezegd dat er bewonersbijeenkomsten georganiseerd moesten worden. In maart was de eerste. Dit was op de eerste dag van de coronamaatregelen. Omdat er toen veel meer mensen kwamen dan was toegestaan moest die bijeenkomst afgelast worden. Vlak voor Kerstmis volgde er een nieuwe poging. Raadslid Wim Koks ging naar Ten Boer, Bob de Greef ging naar Woltersum en ik was in Ten Post. Daar kregen we opnieuw te horen dat bewoners te horen hadden gekregen dat ze niet terug kunnen naar hun vertrouwde stekkie.”

“Is er iemand vergeten dat er in deze huizen mensen wonen?”

De fractievoorzitter begrijpt het niet. “Bewoners zijn boos, vervolgens haalt de wethouder de kou uit de lucht, daarna krijgen ze te horen dat de woning iets anders gepositioneerd wordt wat logisch is als je een straat opnieuw op gaat bouwen, en nu krijgen bewoners van eengezinswoningen te horen dat ze niet altijd terug kunnen naar hun buurt. We hebben het voor de duidelijkheid hier over mensen hè? We hebben het niet over een bedrijf dat niet terug kan keren naar een straat waar ze jarenlang zaten. Dit zijn mensen die van hun straat, hun buurt houden. Wat ik mij afvraag: is dit expres? Wordt dit gedaan om mensen te naaien? Is er iemand achter een tekentafel vergeten dat er in deze huizen mensen wonen? Dit is onacceptabel.”

“Hoe kan het toch zo mis gaan?”

De raadsfracties leggen de kwestie komende woensdag voor aan de wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering. “De wethouder kan tijdens deze vergadering maar één antwoord geven: dat deze mensen terug kunnen keren naar hun buurt. Dat is de enige oplossing en hij (wethouder Van der Schaaf, red.) zorgt er maar voor dat het gaat lukken. En wat ik ook niet snap. Bij de gemeente en bij de woningcorporatie werken mensen met het hart op de goede plek. Er werken echt goede mensen. Hoe kan het dan toch zo mis gaan?”

Desinteresse

Dijk looft ondertussen het doorzettingsvermogen van de bewoners. “Deze mensen hebben van alles meegemaakt. De aardbevingen, de schade, het schadeherstel en nu de versterkingsoperatie. Ze zijn volledig door de mangel gehaald. Toch hebben ze het doorzettingsvermogen om naar een bewonersbijeenkomst te gaan in de hoop dat de problemen daarmee sneller opgelost worden. Als ze dat niet zouden doen dan zou er over hen heen gewalst worden. Het lijkt erop dat de instanties volledige desinteresse hebben wat dit proces met het leven van mensen doet.”