Snelle oplossing geboden voor geluidsoverlast viaduct Paterswoldseweg

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer wil dat er snel een oplossing komt voor de geluidshinder rond het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg bij de zuidelijke ringweg. Dat heeft Broeksma woensdag laten weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De PvdA, PVV, SP en Stadspartij hadden vragen gesteld over de situatie. Meerdere bewoners klagen sinds de aanleg van het viaduct in november vorig jaar over geluidsoverlast. Broeksma vindt de huidige situatie geen acceptabele situatie en heeft aan aannemerscombinatie Herepoort de opdracht gegeven om met een oplossing te komen. Wel zegt de wethouder dat een oplossing mogelijk even op zich laat maken omdat geluid een ingewikkelde materie is. Er zullen verschillende methodes geprobeerd worden waarbij er ook kans is dat methoden mislukken.

Daarmee doelt Broeksma op een geluidswal die onlangs werd aangelegd. Die wal bleek minder effect te hebben dan men van tevoren dacht. Een andere maatregel is dat de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein sinds woensdag verlaagd is van 70 kilometer per uur naar 50. Daarnaast wordt er nagedacht over andere methoden.

Het tijdelijke viaduct werd aangelegd waardoor er ruimte ontstond om een ouder gedeelte van de zuidelijke ringweg te kunnen slopen. Die sloop is noodzakelijk omdat dit weer ruimte geeft voor de aanleg van de nieuwe ringweg.