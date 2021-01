Sneeuwfront op komst: KNMI geeft code geel af

nieuws

Foto Andor Heij: Sneeuw in De Hoogte. Nacht.

Het wordt even echt winters, want er is zaterdagavond sneeuw op komst. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven.

De waarschuwing geldt in Groningen vanaf 18.00 uur tot en met zondag 9.00 uur. Er valt één tot drie centimeter sneeuw. Lokaal kan dat oplopen tot vijf centimeter. Er kan daardoor gladheid ontstaan.

Voor het hele land geldt code geel. Omdat het sneeuwfront vanuit het zuidwesten komt gaat de weerwaarschuwing daar al in de loop van de middag in. De sneeuw zal niet lang blijven liggen, want zondag gaat het na een nacht vorst dooien.