Schuiling veroordeelt rellen en roept op de rust en ‘Groningse nuchterheid’ te bewaren

“We kunnen natuurlijk niet anders dat de gebeurtenissen van afgelopen weekend scherp te veroordelen”, zo stelt burgemeester Koen Schuiling na de rellen tegen de coronamaatregelen in andere grote, Nederlandse steden.“Voor onze gemeente reken ik op onze Groningse nuchterheid om juist nu de rust te bewaren.”

“Tuurlijk: iedereen is zat van de rotmaatregelen waar we mee te maken hebben. Maar deze maatregelen zijn nodig zodat we zoveel mogelijk gezond blijven”, vervolgt Schuiling. “Zodat de mensen in de zorg hun werk kunnen doen. En zodat iedereen die een operatie of zorg nodig heeft, dat zo snel mogelijk kan krijgen. Als we nu volhouden om ons aan alle maatregelen te houden, kan iedereen, jong en oud, straks weer van onze vrijheid genieten.”

Verder stellen de politie en de Veiligheidsregio deze dagen heel alert te zijn op signalen over mogelijke wanordelijkheden. “Op het moment dat die worden opgepikt dan nemen we daar maatregelen op”, zo stelt de Veiligheidsregio. “Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen weekend op diverse andere plekken in Nederland, blijft de politie ook de komende dagen alert en worden indien nodig maatregelen genomen.”