Schoorsteenbrand aan Holmsterheerd snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een schoorsteen van een woning aan de Holmsterheerd in de Groningse wijk Beijum heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak is de schoorsteen wat te heet geworden”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Wij hebben de situatie onder controle gebracht. Daarvoor hebben we onder andere de hoogwerker gepositioneerd zodat we ook van bovenaf het schoorsteenkanaal konden inspecteren.”

Schoorsteenkanaal geveegd

Volgens incidentfotografen hebben brandweerlieden snel en effectief gehandeld. “Toen de brandweer ter plaatse kwam zijn een aantal brandweerlieden direct de woning ingegaan”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Ze hebben een aantal houtblokken uit de schoorsteen gehaald en hebben ook de aslade verwijderd. Deze hebben ze buiten afgeblust. De brandweerlieden in de hoogwerker hebben met een ramoneur het schoorsteenkanaal geveegd.”

Eén keer per jaar schoorsteen laten vegen om brand te voorkomen

Volgens Mol was de bewoner flink geschrokken. Over schade is niets bekend. Om schoorsteenbranden te voorkomen is het volgens de woordvoerder belangrijk om in ieder geval één keer per jaar de schoorsteen te laten vegen door een gecertificeerd bedrijf.