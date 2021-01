School in Groningen stuurt ouders brief: “Hou ze thuis en ga in gesprek”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Houd je zoon of dochter thuis en ga met ze in gesprek over de rellen die de afgelopen dagen in het land plaatsvonden. Dat is de boodschap van een brief die de ouders van leerlingen van de Leon van Gelder-school woensdag ontvingen. Deze brief is in bezit van OOG Tv.

“Vanwege de coronamaatregelen die de overheid heeft genomen, zijn in verschillende steden in Nederland rellen uitgebroken”, staat in de brief. “Via diverse netwerkpartners is het bericht binnen gekomen dat op diverse sociale media-kanalen wordt opgeroepen om in Groningen mee te doen met geplande rellen. Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om met uw zoon/dochter in gesprek hierover te gaan en uw zoon/dochter thuis te houden. Onze leerlingen, uw kinderen, kunnen namelijk in onveilige situaties terechtkomen en dit willen we te allen tijde voorkomen.”

De school zegt nauw contact te hebben met de politie en de gemeente. “Wij weten dat er ook streng wordt opgetreden tegen dit soort oproepen op social media en deelname hieraan.” Het Leon van Gelder is niet de eerste school die deze oproep doet. Woensdag stuurde ook het Ubbo Emmius uit Stadskanaal een brief naar de ouders van leerlingen met een vergelijkbare strekking.