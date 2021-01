Scholieren zoeken sokkenbreiers voor asielzoekerscentrum Haren

nieuws

Zoveel mogelijk mensen die sokken willen breien voor de bewoners van het asielzoekerscentrum in Haren. Die oproep doet leerling Isabel Keijzer van het Maartenscollege zaterdag.

Hoi Isabel! Hoe ben je op dit idee gekomen?

“Op school hebben wij een community-project. Van onze docent kregen we de opdracht om met een idee te komen om iets te doen voor de samenleving. Voor dit project krijgen we ook een cijfer en een soort van diploma. Samen met mijn klasgenote Petra Klobicaric ben ik toen na gaan denken wat we konden gaan doen. In eerste instantie wilden we iets doen voor de mensen in het bejaardentehuis. Zij worden erg geconfronteerd met het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen. Al snel kregen we echter te horen dat het wellicht niet zo handig was omdat het door onze actie misschien te druk zou worden bij het tehuis.”

En toen zijn jullie bij het asielzoekerscentrum terecht gekomen ….

“Ja. Niet direct. We zijn eerst gaan kijken in het dorp wat we eventueel zouden kunnen doen en toen zijn we inderdaad bij het AZC terecht gekomen. De mensen die daar wonen hebben het niet makkelijk en hebben soms ook van alles meegemaakt. Met dit project willen we hen iets leuks aanbieden in deze tijd, zeker nu het wat kouder is.”

En dat project bestaat uit een oproep om sokken te breien …

“Klopt. Mensen die het leuk vinden om sokken te breien kunnen meedoen. Het is wel handig om vooraf even contact met ons op te nemen. Dat kan via mijn Twitter-account of via mijn mailadres. Op die manier houden we overzicht wat er gedaan wordt en kunnen we ook bespreken welke maten nodig zijn en hoeveel sokken er gemaakt worden.”

Wanneer ben je tevreden?

“Wij zijn tevreden als we vijftig paar sokken kunnen overhandigen. De eerste toezegging is er ook al. Een buurvrouw van mij zit in een breigroepje en zij heeft laten weten dat ze een aantal sokken voor ons wil gaan breien. En direct nadat ik vanmiddag de oproep deed op Twitter heb ik ook al wat reacties binnengekregen van mensen die willen helpen. Dus dat is echt super!”

Hoe heeft het asielzoekerscentrum gereageerd op jullie initiatief?

“Nou, ze weten het nog niet dat we hier mee bezig zijn. Het moet een verrassing zijn als we straks de sokken gaan overhandigen. Maar ik hoop dat ze er erg blij mee gaan zijn!”

Isabel is te bereiken via dit mailadres en via dit Twitter-account.