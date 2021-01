“Scholen open of dicht is verkiezingsretoriek die voorbijgaat aan het welbevinden van docenten”

nieuws

De uitspraken van de afgelopen dagen over het heropenen van scholen ergeren onderwijsvakbond AOb. “Er wordt volledig voorbijgegaan aan het welbevinden van docenten, onderwijsassistenten en schoonmakers in de scholen.”

In Den Haag is de afgelopen dagen van alles geroepen. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) die zich op de vlakte houdt over wat er gaat gebeuren en minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën die zegt dat de scholen open gaan. “Het scenario is alles of niks”, zegt vakbondsbestuurder Hayo Bohlken van AOb. “Het is of de scholen volledig openen of volledig gesloten houden. Maar feit is wel dat je in deze discussie volledig voorbij gaat aan het welbevinden van de leraren en alle mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. En ja, er zijn veel leraren die maar wat graag weer voor de klas willen staan maar wat wij ook zien is dat er een groeiende groep docenten is die zich ernstig zorgen maakt om ziek te worden.”

Zorgen onder leraren nemen toe

Volgens Bohlken hebben die zorgen te maken met de verschillende mutanten van het virus die ondertussen in Nederland rondwaren. “We weten nog maar heel weinig over deze varianten. Wat nu wel duidelijk lijkt is dat bij de Engelse variant kinderen niet zieker worden maar wel besmettelijker zijn. En we kennen in de praktijk ook diverse voorbeelden van leraren die ziek zijn geworden nadat ze in contact zijn geweest met kinderen.”

Besmettingsbron

De reactie van Bohlken sluit aan bij een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het UZA, waar de Gazet van Antwerpen vrijdag over berichtte. Het ziekenhuis heeft tussen 11 december en 25 januari een testbus langs 23 scholen in de regio Antwerpen laten rijden. In totaal werden er 5.328 leerlingen en medewerkers getest. Van hen bleken 146 scholieren, waarbij het grootste deel tussen de 5 en 12 jaar oud is, en negen leerkrachten positief te zijn. In totaal werd het virus aangetroffen op 18 verschillende scholen. Het UZA concludeert dat scholen daarmee een besmettingsbron zijn. “Als kinderen thuis komen verspreiden ze zeer snel het virus binnen het gezin”, zegt Guy Hans van het UZA.

Verkiezingsretoriek

De uitspraak die minister Hoekstra vrijdag deed is volgens Bohlken pure verkiezingsretoriek. “Een minister van Financiën die zegt dat de scholen open kunnen. Die daarmee eigenlijk over de woorden van Sigrid Kaag (D66) heen gaat die op haar beurt weer over de woorden van Arie Slob (ChristenUnie) heen gaat. En wat je vooral bereikt is dat er heel veel druk wordt gelegd op het Outbreak Management Team, het OMT, dat het kabinet in deze situatie adviseert.”

“Luister naar het OMT”

Wat er volgens de vakbond moet gebeuren is werken aan veiligheid. “Ik hoop dat het OMT met een doorgetimmerd advies komt. En volgens mij moet dat veel verder gaan dan de vraag open óf dicht. Er kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar halve klassen naar school laten gaan, meer afstand in een klaslokaal creëren, leerlingen één of twee dagen in de week laten komen of er toch voor kiezen om de gebouwen nog even gesloten te houden. Het moet veilig zijn. Wij staan als vakbond achter het OMT. In dat team zitten de experts, en volgens mij moeten we vertrouwen en luisteren naar deze mensen.”