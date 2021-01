Samenwerking voor Sterk Techniekonderwijs via drone ondertekend

nieuws

Foto: Openbaar Onderwijs Groningen

Wethouders en schoolbestuurders hebben vrijdagmiddag, geheel coronaproof, een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Sterk Techniekonderwijs (STO) Regio Groningen Stad. Dat deden ze via een drone, die naar scholen en het stadhuis vloog om de handtekeningen op te halen.

Om 14.00 uur vertrok de drone met de samenwerkingsovereenkomst vanaf CSG Selion naar drie locaties in de stad: Montessori Vaklyceum Groningen, Gomarus College en het stadhuis. Hier stonden de bestuurders van Christelijke Scholengemeenschap Groningen, Gereformeerde Scholengroep, Openbaar Onderwijs Groningen én de wethouders van Onderwijs en Economische

Zaken klaar om de samenwerking te bekrachtigen.

De vmbo-afdelingen van de scholen gaan samenwerken met mbo-instellingen en bedrijven in de regio om jongeren te enthousiasmeren voor een technische opleiding en uiteindelijk een technisch beroep. Ook bedrijven uit allerlei sectoren werken mee. Zo geeft STO scholen de mogelijkheid om nieuwe apparatuur aan te schaffen. De vmbo-scholen bieden met ingang van

komend schooljaar een keuzevak aan waarmee leerlingen hun dronepiloot-diploma op A2 niveau halen, daarmee mogen ze zélf vliegen.

“Door leerlingen in vroeg stadium te boeien voor techniek hopen we ze te kunnen prikkelen om te kiezen voor een techniekroute”, vertelt Carine Bloemhoff, wethouder van Onderwijs. “Goed opgeleide vakmensen zijn onmisbaar. En het is natuurlijk een ontzettend veelzijdige branche, leerlingen kunnen alle kanten op. Techniek is de toekomst!”