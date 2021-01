Rutte: “Nederland drie weken langer in een strenge lockdown, spoedadvies over avondklok”

nieuws

Foto: John den Hollander

Nederland blijft tot 9 februari in een strenge lockdown. Daarnaast is er een spoedadvies aangevraagd over het inzetten van een avondklok. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“Ik denk dat ik u vanavond niet ga verrassen”, vertelt Rutte. “We hebben vandaag moeten besluiten om de lockdown met drie weken, tot en met 9 februari, te verlengen. Er was ook geen andere keuze. De besmettingscijfers dalen niet snel genoeg en ook hebben we te maken met de dreiging van de Britse coronavariant. Beelden en geluiden uit Engeland en Ierland zijn alarmerend. Dat is een ontzettend tegenvaller, maar het is ook een lastige beslissing voor alle mensen die door de maatregelen onder druk staan. Er zullen gevoelens van onmacht, frustratie en moedeloosheid spelen. En het wordt steeds moeilijker het vol te houden. En toch moeten we doorzetten. Er is met het vaccin licht aan het einde van de tunnel, maar het duurt nog een aantal maanden.”

Extra steunpakketten

“De afgelopen periode hebben we gekeken wat we binnen alle mogelijkheden kunnen doen om alle gevolgen van de lockdown op te kunnen vangen. De sociaal-economische gevolgen zijn gigantisch. Het is hartverscheurend om al die verhalen van ondernemers te horen die hun laatste spaarcenten in rook zien opgaan. Als kabinet kunnen we niet alle pijn wegnemen. Maar nu we licht aan het einde van de tunnel zien moeten we zoveel mogelijk banen proberen te behouden. We realiseren ons ook dat er meer nodig is dan alleen de steunpakketten die er al bestaan. Als je als ondernemer ineens dicht moet, moet je kunnen rekenen op steun. Dat is van belang voor ons allemaal, om straks nog levendige dorpen en steden te hebben. We moeten dat samen in stand houden. We moeten samen naar de eindstreep. Ministers die er over gaan komen daarom binnenkort met een aanvullend economisch steunpakket. Dit gebeurt in overleg met VNO, MKB en de vakbonden.”

Anderhalve meter afstand op middelbare scholen

“Met het besluit om de lockdown te verlengen hebben we ook besloten dat de scholen tot 9 februari dicht blijven. Wel hebben we besloten dat leerlingen die nog wel fysiek onderwijs krijgen, zoals eindexamenleerlingen en leerlingen die speciaal onderwijs volgen, anderhalve meter afstand van elkaar moeten gaan houden. Ondertussen realiseren we ons ook dat het langer sluiten van scholen grote gevolgen met zich mee brengt. Daarom willen we kijken of basisscholen e kinderopvangcentra eerder open kunnen. De moeilijkheid daarbij is de Britse coronavariant. Deze variant is veel besmettelijker bij kinderen. Mocht uit onderzoek blijken dat de verspreiding mee valt, dan willen we op maandag 25 januari het primair onderwijs weer openen, maar alleen als het kan.”

Onderzoek naar avondklok

“De mogelijkheid van een avondklok is eentje van een andere orde. Met het invoeren hiervan zou het betekenen dat je tussen bepaalde tijdstippen niet meer de straat op mag. Het is een ingrijpende maatregel waar niemand op zit te wachten. Maar het is wel een mogelijkheid om groepsvorming tegen te gaan, en een effectief middel om thuisbezoek terug te dringen. Met in ons achterhoofd de Britse virusmutant hebben we het OMT om een spoedadvies gevraagd over het instellen van een avondklok.”

Buitenlandse reizen

“Daarnaast zien we dat nog te veel mensen te makkelijk het vliegtuig pakken. De oproep is om in Nederland te blijven, ga tot eind maart niet vliegen, boek geen reizen. Iedere buitenlandse reis brengt een risico met zich mee.”

“We komen hier samen door heen”

“Veel mensen hebben in de voorbije kerstvakantie teruggekeken op een heftig jaar. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Verdrietige, maar ook mooie en warme verhalen. De coronacrisis is nog niet voorbij. Nog meer thuis werken en nog minder bij elkaar komen. Met de start van de vaccinatie is er licht aan het einde van de tunnel. We komen hier samen door heen.”

Vaccineren

Hoe lang de lockdown gaat duren, en of deze na 9 februari verder verlengd gaat worden, wilde Rutte niet zeggen. De premier kijkt daarbij ook vooral naar het Britse virus. Volgens minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zijn er nu in Nederland zo’n honderd gevallen van besmettingen van de Britse variant bekend. De helft van deze besmettingen is vastgesteld in de gemeente Lansingerland. De Jonge liet verder weten dat het vaccineren de komende periode wordt voortgezet. “We streven ernaar voor het begin van de lente alle kwetsbaren gevaccineerd te hebben”, zegt De Jonge. “Op 18 januari zijn de verpleeghuizen aan de beurt, daarna kleinschalig wonen en half februari de ouderen die thuiswonen. Voor de zomer moeten dan alle 60-plussers een prik hebben gehad.”