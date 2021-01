Ruim vijftig procent minder bioscoopbezoeken in 2020

nieuws

Het aantal mensen dat in 2020 de bioscoop bezocht is in vergelijking met het jaar ervoor gehalveerd. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, het NVBF, en Filmdistributeurs Nederland, het FDN.

In 2019 bezochten landelijk ongeveer 38 miljoen mensen de bioscoop. Afgelopen jaar komt het totale aantal bezoekers uit op 16,8 miljoen. Dit is een daling van 56 procent. Oorzaak is de coronacrisis. Sinds de uitbraak van het virus in maart vorig jaar in ons land moesten de deuren van de filmzalen gesloten blijven. In de zomer konden er door versoepelingen weer mondjesmaat mensen de zalen in, waarna afgelopen herfst de deuren opnieuw op slot gingen.

De cijfers van het NVBF en het FDN betreft landelijke cijfers. Lokale cijfers zijn niet voorhanden maar voor iedere bioscoop is het beeld ongeveer hetzelfde. Best bezochte film in 2020 was ‘1917’, een Eerste Wereldoorlog-epos van regisseur Sam Mendes. Op plaats twee komt de science-fictionthriller Tenet van regisseur Christopher Nolan. De top drie wordt compleet gemaakt door de Nederlandse film De Beentjes.