Ruim 800 UMCG-studenten melden zich aan om zorgpersoneel te ondersteunen

foto: Bob de Vries

Ruim 800 UMCG-studenten hebben zich aangemeld om zorgpersoneel in de noordelijke provincies te ondersteunen. De studenten hebben zich aangemeld bij het platform Covid Vrijwilliger.

De studenten, zowel eerstejaars als onlangs afgestudeerde artsen, kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Zo kunnen ze zorgpersoneel op de Intensive Care-afdelingen ondersteunen en kunnen ze helpen bij het afnemen van coronatesten. Daarnaast zijn ze inzetbaar in verpleegtehuizen en in de gehandicaptenzorg.

Het platform Covid Vrijwilliger is opgezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken kunnen zich melden, zegt projectleider Joppe Vodegel. “Studenten vervullen altijd al een belangrijke rol binnen de diverse zorgorganisaties zoals ziekenhuizen. Tijdens de eerste golf waren veel van de onderwijsactiviteiten opgeschort. Met als gevolg dat veel studenten geen onderwijs konden volgen en thuis zaten. De studenten hebben toen al enorm geholpen en ondersteuning in de zorg geboden. Nu in de tweede golf heeft de zorg het ook zwaar. De studenten willen graag helpen in de zorg, waar dat nu nodig is.”