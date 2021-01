Ruim 6,3 duizend euro voor Samen Lachen Groningen

nieuws

Lions Club Groningen-Haren biedt 6,3 duizend euro aan Stichting Samen Lachen Groningen. (VLNR Jara van Lieshout, Pieternel Siderius, Cyriaan Teunissen (LCGH), Noële Beutes en Bart Grootkerk (LCGH) - foto: LCGH

De Stichting Samen Lachen Groningen heeft vrijdag een cheque gekregen van 6,3 duizend euro uit handen van de Lions Club Groningen-Haren. Dat is zondag bekendgemaakt.

Samen Lachen organiseert uitjes voor kinderen bij wie dit door hun thuissituatie niet mogelijk is. De leden van de Lions Club hebben in de afgelopen periode flessen wijn verkocht om geld in te zamelen voor het goede doel. In totaal werden er 1.551 flessen verkocht waarmee 6.356,91 euro werd opgehaald. Met het geld kunnen er nieuwe uitjes voor de kinderen georganiseerd worden.

“We kijken terug op een hele geslaagde actie die we samen met horecagroothandel Schiava hebben kunnen organiseren”, vertelt voorzitter Bart Grootkerk. “LCGH is een jonge Lionsclub die sinds de zomer van 2016 officieel is gecharterd. Elk jaar zetten we een fundraisingactie op touw. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat we al een tijd niet bij elkaar kunnen komen. Maar we vonden dat geen reden om dit jaar geen actie op te zetten. En uiteindelijk is het goed uitgepakt.” De afgelopen jaren werden er fundraisings gehouden voor onder andere Stichting Jarige Job.