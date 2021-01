RUG krijgt leerstoel ‘Retail Marketing’

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Per 1 maart wordt dr. Corine Noordhoff, voor een periode van vijf jaar, aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Stichting Anton Dreesmann betaalt voor de leerstoel. “Met Corine hebben we een ambitieuze vakvrouw op deze leerstoel”, vertelt Kees Buur, voorzitter van de Stichting Anton Dreesmann. “Gezien haar huidige ervaring en wetenschappelijke achtergrond is zij niet alleen in staat om kennis aan studenten over te brengen, maar ook enthousiast te maken voor de dynamische wereld van retail.”

Noordhoff vervult de leerstoel in combinatie met haar werk bij A.S. Watson, ’s werelds grootste drogisterijketen met onder andere Kruidvat en Trekpleister als winkels in Nederland. Noordhoff: “Met deze benoeming kan ik mijn passie voor wetenschap en retail met elkaar combineren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het klaarstomen van talenten voor dit uitdagende vakgebied.”